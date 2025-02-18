''Artık göremezsin'' dedikleri Libyalı Kadın şifayı Türkiye’de buldu

2020’de geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ gözü görmeyen Libyalı Sabah Darif Mansour Yahya, Türkiye’de gerçekleştirilen kornea nakli ile yeniden aydınlığa kavuştu. Tedavi için gittiği birçok ülkede ‘göremezsin’ yanıtı alan kadın, operasyon sonrası iki farklı göz rengiyle Van kedisi gibi gözlere sahip oldu.

''Artık göremezsin'' dedikleri Libyalı Kadın şifayı Türkiye’de buldu - 1

Libyalı Sabah Darif Mansour Yahya, gözünde oluşan virüs kaynaklı enfeksiyon nedeniyle yıllar boyunca Belarus, Rusya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerde şifa aradı. ''Artık göremezsin'' diyen doktorların karamsar teşhislerinden sonra son çare olarak geldiği Türkiye’de, şifayı buldu.

62 yaşındaki kadın, yurt dışından temin edilen kornea nakli sayesinde yıllar sonra yeniden ışığa kavuşmayı başardı.

İlk başta yalnızca bulanık siluetler görebilen Yahya, nakil sonrası iki farklı göz rengiyle adeta Van kedisini andıran gözlere sahip oldu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

''Artık göremezsin'' dedikleri Libyalı Kadın şifayı Türkiye’de buldu - 2

Kornea nakli sonrası görmeye başladığını ve aşama aşama daha iyi hale geleceğini söyleyen Sabah DarifMansour Yahya, şu ifadeleri kullandı:

"2020 senesinde hastalandım. Gözümde enfeksiyon vardı, virüs girdi. Birçok doktora gittim. Belarus'a, Rusya'ya gittim. Libya'da tedavi aldım. Bazı doktorlar benim için umut olmadığını söyledi. En son Sırbistan'a gittim. Sırbistan'a gittiğimde doktor bana ‘Asla göremezsin, umut yok’ dedi. En son da Türkiye'ye geldim. Buradaki doktorlar çok iyi.

Şu anda görüyorum ama seviye seviye daha da ilerleyeceğini söyledi bana hoca. Yani ilk başta hiç görmüyordum ama şu anda görüyorum.''

Uzmanlar ise göz hastalıklarında tekrarlayan viral enfeksiyonların önemine dikkat çekerek düzenli kontrollerin ve medikal tedaviye devam etmenin kritik olduğunu hatırlatıyor.

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