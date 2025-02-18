''Artık göremezsin'' dedikleri Libyalı Kadın şifayı Türkiye’de buldu

Kornea nakli sonrası görmeye başladığını ve aşama aşama daha iyi hale geleceğini söyleyen Sabah DarifMansour Yahya, şu ifadeleri kullandı:

"2020 senesinde hastalandım. Gözümde enfeksiyon vardı, virüs girdi. Birçok doktora gittim. Belarus'a, Rusya'ya gittim. Libya'da tedavi aldım. Bazı doktorlar benim için umut olmadığını söyledi. En son Sırbistan'a gittim. Sırbistan'a gittiğimde doktor bana ‘Asla göremezsin, umut yok’ dedi. En son da Türkiye'ye geldim. Buradaki doktorlar çok iyi.

Şu anda görüyorum ama seviye seviye daha da ilerleyeceğini söyledi bana hoca. Yani ilk başta hiç görmüyordum ama şu anda görüyorum.''

Uzmanlar ise göz hastalıklarında tekrarlayan viral enfeksiyonların önemine dikkat çekerek düzenli kontrollerin ve medikal tedaviye devam etmenin kritik olduğunu hatırlatıyor.