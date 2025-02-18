''Artık göremezsin'' dedikleri Libyalı Kadın şifayı Türkiye’de buldu
2020’de geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ gözü görmeyen Libyalı Sabah Darif Mansour Yahya, Türkiye’de gerçekleştirilen kornea nakli ile yeniden aydınlığa kavuştu. Tedavi için gittiği birçok ülkede ‘göremezsin’ yanıtı alan kadın, operasyon sonrası iki farklı göz rengiyle Van kedisi gibi gözlere sahip oldu.
Libyalı Sabah Darif Mansour Yahya, gözünde oluşan virüs kaynaklı enfeksiyon nedeniyle yıllar boyunca Belarus, Rusya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerde şifa aradı. ''Artık göremezsin'' diyen doktorların karamsar teşhislerinden sonra son çare olarak geldiği Türkiye’de, şifayı buldu.
62 yaşındaki kadın, yurt dışından temin edilen kornea nakli sayesinde yıllar sonra yeniden ışığa kavuşmayı başardı.
İlk başta yalnızca bulanık siluetler görebilen Yahya, nakil sonrası iki farklı göz rengiyle adeta Van kedisini andıran gözlere sahip oldu.