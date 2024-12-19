Gören çiçek bahçesi sandı: Rengarenk sebzelerin hasadı yapıldı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs ilçesi Devlet Hastanesi yanında yer alan tarım alanında renkli karnabahar hasat etkinliği düzenlendi.

Gören çiçek bahçesi sandı: Rengarenk sebzelerin hasadı yapıldı - 1

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye’de 2023 yılı üretim sezonunda 1 milyon 120 bin 34 dekar alanda 3 milyon 491 bin 127 ton kışlık sebze (Beyaz baş lahana, kırmızı baş lahana, karalahana, karnabahar, ıspanak, pırasa ve turp) üretiminin yapıldığını hatırlattı.

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Gören çiçek bahçesi sandı: Rengarenk sebzelerin hasadı yapıldı - 2

Samsun’da toplam sebze üretiminin 1 milyon 10 bin ton civarında olduğunu, kışlık sebze üretiminin ise 100 bin 997 dekar alanda 537 bin 798 ton olarak gerçekleştiğini açıklayan İbrahim Sağlam, ''Turuncu karnabahar dikim sonrası ortalama 75-80 günde hasat olgunluğuna ulaşırken, mor karnabahar dikim sonrası ortalama 85-110 günde hasat olgunluğuna ulaşmaktadır'' dedi.

Gören çiçek bahçesi sandı: Rengarenk sebzelerin hasadı yapıldı - 3

Üretici Adem Güney, “Turuncu ve mor karnabaharlarımız oldu. Bu çiğ olarak da yenilebiliyor. Aynı brokoli gibi. Salatası ve yemeği de oluyor. Renkleri tamamen doğal, genetiğiyle oynanmış değil. Fideler Tarım Bakanlığımızdan sağlandı. Onların tavsiyeleri, yönlendirmeleri, bilgilendirmeleri doğrultusunda dikim yapıldı. Şu anda renkli karnabahar hasadına başladık. Bu sene karnabahar fiyatları iyi. Çiftçinin yüzü bu noktada gülüyor” ifadelerini kullandı.

Gören çiçek bahçesi sandı: Rengarenk sebzelerin hasadı yapıldı - 4
Gören çiçek bahçesi sandı: Rengarenk sebzelerin hasadı yapıldı - 5
Gören çiçek bahçesi sandı: Rengarenk sebzelerin hasadı yapıldı - 6
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