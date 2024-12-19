Gören çiçek bahçesi sandı: Rengarenk sebzelerin hasadı yapıldı

Üretici Adem Güney, “Turuncu ve mor karnabaharlarımız oldu. Bu çiğ olarak da yenilebiliyor. Aynı brokoli gibi. Salatası ve yemeği de oluyor. Renkleri tamamen doğal, genetiğiyle oynanmış değil. Fideler Tarım Bakanlığımızdan sağlandı. Onların tavsiyeleri, yönlendirmeleri, bilgilendirmeleri doğrultusunda dikim yapıldı. Şu anda renkli karnabahar hasadına başladık. Bu sene karnabahar fiyatları iyi. Çiftçinin yüzü bu noktada gülüyor” ifadelerini kullandı.