Görenler fotoğraf çektiriyor: Biri mavi biri siyah gözlü kardeşler ilgi odağı oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Eylül ile 8 yaşındaki kız kardeşi Narin Berk'in mavi ve siyah renkli gözlerini ilgi çekiyor. İki kız kardeşin göz renklerinin değişikliği tıpta "heterokromi" olarak biliniyor.

Görenler fotoğraf çektiriyor: Biri mavi biri siyah gözlü kardeşler ilgi odağı oldu - 1

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri 11, diğeri 8 yaşındaki iki kız kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Görenler fotoğraf çektiriyor: Biri mavi biri siyah gözlü kardeşler ilgi odağı oldu - 2

Çığlı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Neçirvan ve Medina Berk çiftinin 11 yaşındaki kızı Eylül ile 8 yaşındaki kızı Narin, farklı göz renkleriyle dünyaya geldi.

Görenler fotoğraf çektiriyor: Biri mavi biri siyah gözlü kardeşler ilgi odağı oldu - 3

Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eylül'ün bir gözü mavi, diğeri siyah, 3. sınıfa giden kardeşinin de bir gözü mavi, diğerinin yarısı siyah yarısı ise mavi renklerden oluşuyor.

Kız kardeşlerin farklı göz renklerine sahip olması, görenleri şaşırtıyor.

Görenler fotoğraf çektiriyor: Biri mavi biri siyah gözlü kardeşler ilgi odağı oldu - 4

"YEĞENLERİMİN GÖZLERİ DE BÖYLE"

Baba Neçirvan Berk, kızlarının farklı renkte gözlere sahip olmasının aileden gelen bir durum olduğunu söyledi.

Ablasının da bir gözünün siyah, diğerinin mavi olduğunu belirten Berk, şunları kaydetti:

"Benim gözlerimin de yarısı mavi, yarısı siyah ama fazla fark edilmiyor. İki kızımın gözleri de mavi ve siyah renkte. İki yeğenimin de gözleri böyle. Erkek kardeşimin de gözlerinden biri siyah, biri mavi. Kızlarımın görme ile ilgili bir sorunları yok ama her ikisinin de birer kulağında biraz işitme kaybı var. Kaç kez doktora da götürdüm ama neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Tedavi olmaları lazım. Eylül sol, Narin de sağ kulağında işitme kaybı yaşıyor."

Görenler fotoğraf çektiriyor: Biri mavi biri siyah gözlü kardeşler ilgi odağı oldu - 5

Kızlarını daha önce Van ve kentteki hastanelere götürdüğünü fakat sonuç alamadıklarını dile getiren Berk, "Çocuklarımın gözlerinin farklı olması ilgi görüyor. Birçok kişi gelip çekim yapıyor. Görenlerin çoğu fotoğraf çektirmek istiyor." dedi.

Görenler fotoğraf çektiriyor: Biri mavi biri siyah gözlü kardeşler ilgi odağı oldu - 6

"BİZİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Eylül Berk de gözlerinin doğuştan farklı renkte olduğunu belirterek, "Görmede bir sıkıntımız yok. Sadece işitmede biraz problemimiz var. Tedavi görseydik iyi olurdu. Bizi okulda, dışarıda görenler çok şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor. Gözlerimizi seviyoruz. Bu bir Allah vergisi." diye konuştu.

HETEROKROMİ NEDİR?

İnsanlarda nadir olarak görülen gözlerin farklı renkte olması (örneğin bir gözün mavi diğer gözün yeşil olması vb.) durumu heterokromi olarak adlandırılıyor.

Göz renginin belirlenmesinden sorumlu genlerin anlatımında (DNA üzerindeki genetik bilgi kullanılarak işlevsel proteinler üretilmesi) meydana gelen değişiklikler, Waardenburg sendromu gibi hastalıklar ve doğum anında ya da yaşamın ileriki dönemlerinde gerçekleşen bir travma sonucunda kişilerde heterokromi görülebiliyor.

Embriyo gelişimi sırasında iris tabakasındaki pigmentleşmede oluşan farklılıklar da heterokromiye neden olabiliyor.

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