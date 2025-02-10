Görenler fotoğraf çektiriyor: Biri mavi biri siyah gözlü kardeşler ilgi odağı oldu

"BİZİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Eylül Berk de gözlerinin doğuştan farklı renkte olduğunu belirterek, "Görmede bir sıkıntımız yok. Sadece işitmede biraz problemimiz var. Tedavi görseydik iyi olurdu. Bizi okulda, dışarıda görenler çok şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor. Gözlerimizi seviyoruz. Bu bir Allah vergisi." diye konuştu.

HETEROKROMİ NEDİR?



İnsanlarda nadir olarak görülen gözlerin farklı renkte olması (örneğin bir gözün mavi diğer gözün yeşil olması vb.) durumu heterokromi olarak adlandırılıyor.



Göz renginin belirlenmesinden sorumlu genlerin anlatımında (DNA üzerindeki genetik bilgi kullanılarak işlevsel proteinler üretilmesi) meydana gelen değişiklikler, Waardenburg sendromu gibi hastalıklar ve doğum anında ya da yaşamın ileriki dönemlerinde gerçekleşen bir travma sonucunda kişilerde heterokromi görülebiliyor.



Embriyo gelişimi sırasında iris tabakasındaki pigmentleşmede oluşan farklılıklar da heterokromiye neden olabiliyor.