Görenler hala yavru sanıyor: Dünyada daha küçüğü yok!
Prematüre doğduktan sonra hayata tutunmayı başaran Pire isimli 9 aylık cüce Belçika kurdu, 18 aylıkken gireceği sınavı geçmesi durumunda enkazda gönüllü olarak arama ve kurtarma yapacak.
Özel eğitimli köpeklerin afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkı pek çok kez haberlere konu olmuştu.
Beylikdüzü'nde köpek eğitmeni olarak çalışan Seda Tuğcu, iki Belçika kurdundan prematüre doğan yavruyu sahiplendi. Diğer kardeşlerine göre daha küçük olan "Pire" ismini verdiği köpeğini birçok veteriner kliğine götüren Tuğcu'ya yavrunun yaşayamayacağı söylendi.