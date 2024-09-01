Görenler hala yavru sanıyor: Dünyada daha küçüğü yok!

Seda Tuğcu, dünyada bu kadar küçük bir Belçika kurdu olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Pire'nin kardeşleri bel hizama geliyor. Şu an 9 aylık bir Belçika kurdu. Kardeşleri, anne ve babası çok iri. Pire'nin durumunu bilmeyen herkes aşıları tamamlanmayan, 2-3 aylık bir köpek olduğunu düşünüyor. Pire'nin dünyanın en küçük Belçika kurdu unvanını alabilmesi için Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine başvuracağız. Dokuz buçuk ayını doldurmayı bekliyoruz. DNA testi yaptıracağız. Pire'nin durumu 10 milyonda bir olan bir durum. Türkiye'de ve dünyada hem cüce hem Belçika Kurdu olan bir örnek yok."