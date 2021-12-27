Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar

Haberler - İHA 27.12.2021 - 11:03
Bursa’nın İnegöl ilçesinden Pelitözü Gölpark’a gelerek kamp kuran Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri 22 kiloluk azan balığı yakaladı.
Yakaladıkları dev sazan balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren balıkçılar, popülasyonunu korumak amacıyla balığı tekrar gölete saldılar.
Güzel bir sazan balığı yakaladıklarını söyleyen Ertan Güney, “Pullu 20-22 kilo civarı bir balık. Şimdi bunu sportif balıkçılığın ruhuna uygun olarak, herkese örnek teşkil etmesi açısından suya iade edeceğiz. Bu tür anaç balıkları koruyalım” dedi.
Balığı suya bırakan Güney, "Sportif amaçlı yapıyoruz, kesip yeme diye bir durumumuz kesinlikle söz konusu değil. Yakala, bırak. Popülasyon olarak baktığımızda büyüklük olarak 30-35 kilo sazanlar var. Tabi çok daha büyükleri de mevcut burada ama sazan olarak 30-40 kiloluk sazan balığı var, onu kovalıyoruz” diye konuştu.