Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar

Bursa'da sportif balıkçılık yapan iki kişi, Gölpark’ta 22 kiloluk bir sazan yakaladı. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından dev balık, popülasyonunu korumak amacıyla yeniden suya bırakıldı.

Haberler - İHA 27.12.2021 - 11:03

Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar - 1

Bursa’nın İnegöl ilçesinden Pelitözü Gölpark’a gelerek kamp kuran Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri 22 kiloluk azan balığı yakaladı.

Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar - 2

Yakaladıkları dev sazan balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren balıkçılar, popülasyonunu korumak amacıyla balığı tekrar gölete saldılar.

Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar - 3

"SUYA İADE EDECEĞİZ”

Güzel bir sazan balığı yakaladıklarını söyleyen Ertan Güney, “Pullu 20-22 kilo civarı bir balık. Şimdi bunu sportif balıkçılığın ruhuna uygun olarak, herkese örnek teşkil etmesi açısından suya iade edeceğiz. Bu tür anaç balıkları koruyalım” dedi.

Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar - 4

"40 KİLOLUK SAZAN BALIĞI KOVALIYORUZ"

Balığı suya bırakan Güney, "Sportif amaçlı yapıyoruz, kesip yeme diye bir durumumuz kesinlikle söz konusu değil. Yakala, bırak. Popülasyon olarak baktığımızda büyüklük olarak 30-35 kilo sazanlar var. Tabi çok daha büyükleri de mevcut burada ama sazan olarak 30-40 kiloluk sazan balığı var, onu kovalıyoruz” diye konuştu.

Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar - 5
Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar - 6
Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar - 7

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