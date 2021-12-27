Görenler şaşırdı: 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladılar

"40 KİLOLUK SAZAN BALIĞI KOVALIYORUZ"

Balığı suya bırakan Güney, "Sportif amaçlı yapıyoruz, kesip yeme diye bir durumumuz kesinlikle söz konusu değil. Yakala, bırak. Popülasyon olarak baktığımızda büyüklük olarak 30-35 kilo sazanlar var. Tabi çok daha büyükleri de mevcut burada ama sazan olarak 30-40 kiloluk sazan balığı var, onu kovalıyoruz” diye konuştu.