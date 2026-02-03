Görenler şoke oldu. Bembeyaz kar bir gecede kahverengiye döndü

03.02.2026 14:30

Irak üzerinden gelen tozlar nedeniyle Muş'ta yüzeyde var olan kar, bir gecede kahverengiye döndü.

Muş'ta etkili olan yağmurla birlikte Irak üzerinden gelen toz taşınımı karın üzerine düştü. 

Bu nedenle karın yüzeyinde kahverengi görünüm oluştu.

Irak kaynaklı toz bulutlarının yağmur damlalarına karışarak kar üzerinde birikmesi sonucu, vatandaşların "kahverengi kar" olarak tanımladığı görüntüler kaydedildi.

Vatandaşlar, sabah kahverengi kar ile uyandıklarını söyledi.

