Görenler şoke oldu. Bembeyaz kar bir gecede kahverengiye döndü
03.02.2026 14:30
İHA
Irak üzerinden gelen tozlar nedeniyle Muş'ta yüzeyde var olan kar, bir gecede kahverengiye döndü.
IHA
Muş'ta etkili olan yağmurla birlikte Irak üzerinden gelen toz taşınımı karın üzerine düştü.
IHA
Bu nedenle karın yüzeyinde kahverengi görünüm oluştu.
IHA
Irak kaynaklı toz bulutlarının yağmur damlalarına karışarak kar üzerinde birikmesi sonucu, vatandaşların "kahverengi kar" olarak tanımladığı görüntüler kaydedildi.