Görenleri hayrete düşüren obruk: 15 metre ile son anda kurtuldu

"İKİ TIR'IN GİREBİLECEĞİ BİR OBRUK OLUŞTU"

Soğancıoğlu, rahatlıkla iki TIR'ın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, “Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı"