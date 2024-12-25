Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü
İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda devasa goril kostümü giyerek dolaşan bir esnaf, görenleri şaşkına çevirdi.
Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 32 yıldır kostümcülük yapan Serdar Özalp (50), ilgi çekici kostümleri temin ediyor ve ardından o kostümleri kendisi de deniyor. Son olarak getirdiği devasa 'goril' kostümünü denemek için iş arkadaşı Pınar Meliha Özfen (43) ile birlikte sokağa çıkan Özalp, görenleri hayrete düşürdü.