Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda devasa goril kostümü giyerek dolaşan bir esnaf, görenleri şaşkına çevirdi.

Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü - 1

Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 32 yıldır kostümcülük yapan Serdar Özalp (50), ilgi çekici kostümleri temin ediyor ve ardından o kostümleri kendisi de deniyor. Son olarak getirdiği devasa 'goril' kostümünü denemek için iş arkadaşı Pınar Meliha Özfen (43) ile birlikte sokağa çıkan Özalp, görenleri hayrete düşürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü - 2

Kostüm içinde yürürken, şaşkın bakışlarla yoldan geçen çocuklar kendisiyle fotoğraf çekilmek için çevresine toplandı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü - 3

Serdar Özalp, “Kostümün içinde havalar çok güzel. Fan var, gayet serin. Kapalı alan sıkıcı oluyor tabi. İşimizi severek yapıyoruz. Bu kostüm bir görsellik katıyor. Yeni şeyler de yapacağız. Çocukların yüzünü güldürüyoruz. Anne babaların da yüzünü güldürüyoruz. Sokakta gezmek çok güzel bir duygu. Herkes ilgi gösteriyor, bakıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor” diye konuştu.

Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü - 4
Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü - 5
Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü - 6
Goril kostümüyle tarihi çarşıda dolaştı, görenler hayrete düştü - 7
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