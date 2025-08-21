Goril Zeytin evine dönmek için gün sayıyor: Kaçırılmaya çalışırken bulunmuştu

Zeytin'in Nijerya'ya gidişine ilişkin Çokçetin, şunları kaydetti:



"Nijerya'dan geldiği için sözleşme kapsamında ihraç edilen ülkenin talep etmesi halinde tekrar oraya gönderilmesi gerekiyor. Nijerya da bizden resmi talepte bulundu. Biz orada uygun koşullarda bakılıp bakılmayacağına, hem iklim koşulları anlamında hem de diğer gorillerin olup olmaması yönüyle bütün şartları taşıyıp taşımadığını incelediğimiz için biraz zaman aldı bu süreç. Şu anda hem resmi talep hem de taahhütleri aldığımız için artık geri gönderme sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda Zeytin'i tekrar Nijerya'ya göndereceğiz."



