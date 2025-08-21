Goril Zeytin evine dönmek için gün sayıyor: Kaçırılmaya çalışırken bulunmuştu
İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Nijerya'dan Tayland'a transit gidecek bir kargonun içinde bulunan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusu "Zeytin", Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Nijerya'da doğal ortamına kavuşması için hazırlanıyor.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.