Goril Zeytin gidiyor: İşlemler başladı, Türkiye'den ayrılacak

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE BAKILACAK

Zeytin'in ülkesine aidesi için Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) ile görüşmeler yapıldığı anlatılan açıklamada, "Zeytin'in yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya’ya iade işlemlerini başlattık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan refahını merkeze alarak; yasadışı ticarete karşı güvence, uygun iklim koşulları, stresin en aza indirilmesi kriterlerini dikkate aldık.

Zeytin, THY ile IATA kurallarına uygun şekilde, güvenli bir yolculukla doğal yaşamına daha yakın olacağı rehabilitasyon merkezine uğurlanacak.

Onu sevgiyle büyüttük, şimdi doğaya bir umut olarak geri dönüyor. Tüm süreci şeffaflıkla yürüterek, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."