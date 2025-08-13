Goril Zeytin gidiyor: İşlemler başladı, Türkiye'den ayrılacak

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Bangkok varışlı bir uçuşun bagaj bölümünde yakalanan Goril Zeytin, ülkesine geri dönmek için hazırlıklara başladı.

Goril Zeytin gidiyor: İşlemler başladı, Türkiye'den ayrılacak - 1

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl kaçakçıların elinden kurtarılan Goril Zeytin, ülkesine kavuşuyor.

Goril Zeytin gidiyor: İşlemler başladı, Türkiye'den ayrılacak - 2

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı olarak görünen kafes tipi bir yük 22 Aralık 2024'te takibe alındı.

Kutuyu inceleyen ekipler, içerisinde nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirdi.

Goril Zeytin gidiyor: İşlemler başladı, Türkiye'den ayrılacak - 3

ÜLKESİ NİJERYA'YA GERİ DÖNECEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyona alınarak bakımı yapılan yavru gorilin ülkesi Nijerya'ya geri dönmesi için hazırlıklar başladı.

Goril Zeytin gidiyor: İşlemler başladı, Türkiye'den ayrılacak - 4

ADINI VATANDAŞLAR KOYDU

Konuyla ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

"Şefkatle koruduk, sevgiyle büyüttük, uğurlamaya hazırlanıyoruz." denilen açıklamada, vatandaşların oylarıyla gorile Zeytin adı verildiği hatırlatıldı.

Goril Zeytin gidiyor: İşlemler başladı, Türkiye'den ayrılacak - 5

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE BAKILACAK

Zeytin'in ülkesine aidesi için Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) ile görüşmeler yapıldığı anlatılan açıklamada, "Zeytin'in yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya’ya iade işlemlerini başlattık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan refahını merkeze alarak; yasadışı ticarete karşı güvence, uygun iklim koşulları, stresin en aza indirilmesi kriterlerini dikkate aldık.
Zeytin, THY ile IATA kurallarına uygun şekilde, güvenli bir yolculukla doğal yaşamına daha yakın olacağı rehabilitasyon merkezine uğurlanacak.

Onu sevgiyle büyüttük, şimdi doğaya bir umut olarak geri dönüyor. Tüm süreci şeffaflıkla yürüterek, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

