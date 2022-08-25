Görme engeline rağmen 37 yıldır arıcılık yapıyor

"ÜNLÜ SANATÇILAR DA ALIYOR"

Oltulu, arılarının yaklaşık 2 bin 200 rakımda ve çiçek çeşitliliğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğunu, yüksek kalitede bal ürettiğini söyledi.

Ürettiği bala, pazara çıkmadan alıcı bulduğunu vurgulayan Oltulu, şunları kaydetti:

"Balımı yurt dışından bilenler alıyor. Ayrıca bazı firmalar ilaç yapmak için alıyor, balın kalitesi yüksek olduğu için. Hiçbir yere çıkmadan balı burada satıyoruz. Organik yaptığımız için bal zaten çok az oluyor. Ballarımı ünlü sanatçılardan da alan var, doktorlardan da alan var."