Görme engelli Abdullah’ın statta maç hayali gerçek oldu

NE OLMUŞTU?

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları, doğuştan yüzde 95 görme engelli olan 11 yaşındaki Abdullah Kahraman’a bir sürpriz yaptı. Çocuğun evine giden polisler, taraftarı olduğu ve çok sevdiği Fenerbahçe forması hediye etti. Polislerin verdiği hediye paketini açan Abdullah, çok sevdiği Fenerbahçe forması hediye edildiğini fark edince adeta sevinçten havalara uçtu. Polis memurlarına sarılan Abdullah, hediye için teşekkür etti.

ALİ KOÇ'A SESLENDİ

Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu 5. sınıfta okuyan Abdullah da polislere bir sürpriz yaptı. Dokunarak okumayı öğrenmeye başlayan çocuk, polisler hakkında yazılan bir yazıyı harflere dokunarak okudu. Fenerbahçe’yi çok sevdiğini ve en büyük hayalinin Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak ve maça gitmek olduğunu söyleyen Abdullah, Başkan Ali Koç’tan kendisini maça götürmesini istedi.