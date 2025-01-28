Görme engelli Abdullah’ın statta maç hayali gerçek oldu
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin forma hediye ettiği görme engelli Abdullah Kahraman, Fenerbahçe Kulübü'nün özel davetlisi olarak gittiği İstanbul’da sarı-lacivertlilerin Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın heyecanını statta yaşadı.
Polis ekipleri yaklaşık 2 hafta önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki yüzde 95 görme engelli Abdullah Kahraman’ı evinde ziyaret edip taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün formasını hediye etti. Aldığı hediye ile büyük bir mutluluk yaşayan Abdullah, Kulüp Başkanı Ali Koç’a seslenerek Fenerbahçe maçını izlemek için stada davet etmesini istedi. Abdullah’ın çağrısına sessiz kalmayan Ali Koç, kulübün Ülker Stadı'nda Göztepe ile oynadığı maça davet etti.