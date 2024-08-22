Görmek için binlerce kilometrelik yoldan geliyorlar! "Çok soğuk gelenler sıkı giyinerek gelsin"
Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon'daki Çal Mağarası'na bu günlerde ilgi artarken, gelenlerin yüzde 80'e yakın bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. Ziyaretçilerden bazıları üzerinde hırka ile mağarayı gezmesi dikkat çekerken, içerisinin dışarıdaki 30 dereceyi aşan sıcaklığa karşı çok serin olduğunu söylüyor.
Çal Mağarasına bu yılın Nisan ayından beri ziyaretçi sayısı 120 bine yaklaşırken özellikle Temmuz-Ağustos aylarındaki ziyaretçi sayısı 80 bini geçti.