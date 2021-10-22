Son dönemde Marmara üzerinden Ege Denizi'ne doğru göç eden lüfer adedinin 100 milyonu bulduğunu tahmin ettiğini aktaran Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıldan bu yana görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz bu sene ama bu lüfer geçişinden sadece 7 metre uzatma ağı atan tekneler balığı yakalayabiliyor. 24 metre av yasağı olduğu için gırgırlar bu lüfer balığını avlayamıyorlar. O yüzden de sayı olarak tezgahlara balık az düşüyor. Bu sene 24 metre yasağı olmasaydı, lüferin tanesi vatandaşa 5 liraya gelirdi"