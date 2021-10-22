Haberler - Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 18:11 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 18:22
Marmara Denizi'nin güney kıyılarında yer alan Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerindeki balıkçılar, bol miktarda lüfer avlıyor.
Av bereketinden dolayı fiyatları düşen ve büyüklüğüne göre adedi 25 lira ila 40 liradan satılan lüfer, tezgahlarda tüketicilerin en çok tercih ettiği balıkların başında geliyor.
Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Başkanı Nihat Işık da lüfer bolluğuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Son dönemde Marmara üzerinden Ege Denizi'ne doğru göç eden lüfer adedinin 100 milyonu bulduğunu tahmin ettiğini aktaran Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"20 yıldan bu yana görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz bu sene ama bu lüfer geçişinden sadece 7 metre uzatma ağı atan tekneler balığı yakalayabiliyor. 24 metre av yasağı olduğu için gırgırlar bu lüfer balığını avlayamıyorlar. O yüzden de sayı olarak tezgahlara balık az düşüyor. Bu sene 24 metre yasağı olmasaydı, lüferin tanesi vatandaşa 5 liraya gelirdi"