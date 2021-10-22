"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz"

Lezzeti ve besin değerinin yüksekliğinden dolayı en çok tercih edilen balıklardan lüfer, bugünlerde bol av vermesinden dolayı Marmara Denizi'nde ağ atan balıkçıları sevindirdi. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık, "20 yıldan bu yana görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 18:11 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 18:22

"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" - 1

Marmara Denizi'nin güney kıyılarında yer alan Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerindeki balıkçılar, bol miktarda lüfer avlıyor.

Av bereketinden dolayı fiyatları düşen ve büyüklüğüne göre adedi 25 lira ila 40 liradan satılan lüfer, tezgahlarda tüketicilerin en çok tercih ettiği balıkların başında geliyor.

"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" - 2

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Başkanı Nihat Işık da lüfer bolluğuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" - 3

Son dönemde Marmara üzerinden Ege Denizi'ne doğru göç eden lüfer adedinin 100 milyonu bulduğunu tahmin ettiğini aktaran Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıldan bu yana görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz bu sene ama bu lüfer geçişinden sadece 7 metre uzatma ağı atan tekneler balığı yakalayabiliyor. 24 metre av yasağı olduğu için gırgırlar bu lüfer balığını avlayamıyorlar. O yüzden de sayı olarak tezgahlara balık az düşüyor. Bu sene 24 metre yasağı olmasaydı, lüferin tanesi vatandaşa 5 liraya gelirdi"

"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" - 4
Bandırma Su Ürünleri Balık Hali esnafından Ali Yolagelen ise efsanevi bir av sezonu geçirdiklerini belirtti.
"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" - 5
Lüferde buna yakın bir bolluğu 5 yıl önce yaşadıklarını, balığı şimdi o senenin fiyatlarından sattıklarını anlatan Yolagelen, "Tezgahlarda lüfer büyüklüğüne göre 25 lira ile 40 lira arasında değişiyor. Karadeniz hamsisini kilosunu 25 liradan, Marmara hamsisini 35 lira, Marmara sardalyasını 25 lira, istavriti 25 liradan, çinekopun 1,5 kilosunu 50 liradan satıyoruz. Mezgitin, tekirin kilosu 35 lira. Çeşidimiz bol" diye konuştu.
"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" - 6
"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" - 7
"Görülmeyen bir lüfer bolluğu yaşıyoruz" - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER