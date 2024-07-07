Göründükleri kadar masum değiller! 20 yılda yüzde 30'u geçti, takviye gıdalarda ölüm riski
Son yıllarda takviye gıdaların kullanımında ciddi artış yaşanıyor. Ancak bilinçsiz kullanılan ve merdiven altı diye tabir edilen takviye ürünler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Uzmanlar özellikle ruhsatsız ürünlerin kullanımının ölüme bile götürebileceğinin altını çiziyor.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Coşkun Usta, ilaçlı tedaviye ek olarak hekimler tarafından önerilen takviye gıdalara ilginin 20 yılda yüzde 3'ten 30'lara çıkmasının merdiven altı üreticilerin ilgisini çektiğini söyledi. Ruhsatsız ürünlerin öldürücü olabileceğini aktaran Prof. Dr. Usta, "Ciddi suistimal var. Zararlı, toksik olanlar var. Besinden ölenler var" dedi.