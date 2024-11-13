Görüntüler ortaya çıktı: Eşini katledip intihar etti
Gaziantep'te Kahraman Bal'ın boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Cinayete dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çiftin bir süre konuştuğu, Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateşlediği ardından intihar ettiği anlar yer aldı.
29 Ekim Mahallesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Kahraman Bal ile eşi Elif Bal, yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı.