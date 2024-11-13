Görüntüler ortaya çıktı: Eşini katledip intihar etti

Gaziantep'te Kahraman Bal'ın boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Cinayete dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çiftin bir süre konuştuğu, Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateşlediği ardından intihar ettiği anlar yer aldı.

Görüntüler ortaya çıktı: Eşini katledip intihar etti - 1

29 Ekim Mahallesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Kahraman Bal ile eşi Elif Bal, yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı.

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Görüntüler ortaya çıktı: Eşini katledip intihar etti - 2

Tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti. Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

Görüntüler ortaya çıktı: Eşini katledip intihar etti - 3

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Görüntüler ortaya çıktı: Eşini katledip intihar etti - 4

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bir çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Görüntüler ortaya çıktı: Eşini katledip intihar etti - 5

Kahraman Bal'ın eşi Elif Bal'ı öldürüp intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; çiftin bir süre konuştuğu, ardından Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateş ettiği ve intihar ettiği anlar, kameraya yansıdı. 

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