Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı, cani hemşire başka cezaevine gönderildi
03.02.2026 15:20
İHA
Kahramanmaraş'ta beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire, tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar'daki cezaevinden başka bir cezaevine nakledildi.
Kahramanmaraş'ta beş günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire, başka bir cezaevine nakledildi.
Olayın geçmişi 2021 yılına dayanıyor.
Korkunç olay, beş yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.
Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınacaktı.
Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.
Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.
AFYONKARAHİSAR'DA TUTUKLANDI
Şiddet iddiaları üzerine başlatılan yargılama sürecinde, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
BAŞKA BİR BEBEĞE DAHA ŞİDDET UYGULAMIŞ
Devam eden dava kapsamında bilirkişi tarafından hastaneye ait güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi.
Yapılan incelemelerde, hemşire Hazel Dırık B., ait yeni bir şiddet görüntüsünün daha ortaya çıktığı bildirildi.
Görüntülerde, hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı anların yer aldığı öğrenildi. Söz konusu bebekle ilgili de savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.
HABERLERE ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ, MAHKEME REDDEETTİ
Hemşire Hazel Dırık B., avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli talep ettiği ortaya çıktı.
Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek erişim engeli talebini reddetti.
YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hemşire Hazel Dırık B., bugün sabah saatlerinde Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.