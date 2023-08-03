Görüntülü aramada babalarının cesediyle karşılaştılar

Denizli'de babasına ulaşamayan çocuk, küçük kardeşinin açtığı telefonda babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

Görüntülü aramada babalarının cesediyle karşılaştılar - 1

Denizli’de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşayan tekstilci Ahmet Günenç'den geceden beri alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti.

Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.

Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Görüntülü aramada babalarının cesediyle karşılaştılar - 2

Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

Günenç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Görüntülü aramada babalarının cesediyle karşılaştılar - 3

İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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