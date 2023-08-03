Görüntülü aramada babalarının cesediyle karşılaştılar

Denizli’de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşayan tekstilci Ahmet Günenç'den geceden beri alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti.

Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.

Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.