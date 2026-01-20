Görüntülü arayanlara dikkat! Uygunsuz görüntüleri kaydedip 500 bin lira vurgun yaptılar

Yaklaşık bir ay önce Van'dan İstanbul'a gelen iki sevgili bir otele yerleşti. 17 ve 21 yaşında olan şüpheliler, sosyal medyadan kendilerine sahte bir hesap açarak kurbanlarına takip isteği göndermeye başladı.

17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı. Görüşme bitince bu kez devreye erkek arkadaşı girdi ve mağdur kişilerden para istemeye başladı. Şüpheli, para vermek istemeyenleri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti.