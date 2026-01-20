Görüntülü arayanlara dikkat! Uygunsuz görüntüleri kaydedip 500 bin lira vurgun yaptılar

20.01.2026 08:14

NTV - Haber Merkezi

Van'dan İstanbul'a gelen iki sevgili, sosyal medyada iletişime geçtiği kişilere çıplak görüntülerini izlettirip onların da soyunmasını sağlayarak o anları kayda alıp şantaj yaptı. Bir ayda 500 bin liralık vurgun yapan çift, yakalandı. Haber: Tugay Saday

Görüntülü aradığı kişilerin soyunmasını isteyip o anları kayda alan şantaj çetesinin oyununu polis bozdu. 

Yaklaşık bir ay önce Van'dan İstanbul'a gelen iki sevgili bir otele yerleşti. 17 ve 21 yaşında olan şüpheliler, sosyal medyadan kendilerine sahte bir hesap açarak kurbanlarına takip isteği göndermeye başladı.

 

17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı. Görüşme bitince bu kez devreye erkek arkadaşı girdi ve mağdur kişilerden para istemeye başladı. Şüpheli, para vermek istemeyenleri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti.

Onlarca kişinin görüntüleri yakınlarına gönderilirken gelen bir şikayetle polis harekete geçti.

 

Gözaltına alınan çift, emniyete götürüldü.

İncelenen cep telefonlarında onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi.

 

Bir ayda 500 bin lira vurgun yapan 21 yaşındaki şüpheli tutuklanırken kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

