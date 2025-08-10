Görüntüsüyle bici biciye benziyor: Serinlemek isteyenlerin favorisi oldu

''BAĞIMLILIK YAPICI BİR ÖZELLİĞİ VAR''

Hançer, "41 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çok yüksek derecede bir sıcaklık var. Sıcak hava çekilmiyor, serinlemek isteyen vatandaşlardan kimi pikniğe gidiyor kimi denize gidiyor. Gitmeyen ise Uzun Çarşı'daki dükkanıma geliyor. Burada Haytalı yiyerek serinliyorlar. Haytalı; su muhallebisi, gül dondurması, gül şerbeti ve diğer özel malzemelerden oluşuyor. Hem serinlik veriyor hem de ağzı tatlandırıyor. Bağımlılık yapıcı özelliği vardır. Adanalılar kendi bici bicilerini zirvede görüyor ama değil. Adanalılar buraya gelip Haytalının tadına baksınlar, Haytalıyı tercih edeceklerdir" diye konuştu.

''KAN ŞEKERİNİ DENGELER''

Haytalı yiyerek serinleyen müşteri Serap Keser ise, "Bu sıcaklarda Hatay'ın meşhur Haytalısını yemeden olmuyor. Adanalılar önce bizim Haytalımızı denesin, ondan sonra karar versinler. Haytalı hem kan şekerini dengeler hem de serinlik verir" dedi.