Görüntüsüyle bici biciye benziyor: Serinlemek isteyenlerin favorisi oldu
Gastronomi şehri Hatay'da kavurucu sıcakta serinlemek isteyen vatandaşların favori lezzeti damaklara serinlik veren ‘Haytalı' oldu. Görünümüyle Adana'nın bici bicisine benzeyen Haytalının farkıysa buz yerine sütlü dondurma ile sunuluyor olması.
Yaz aylarının etkisiyle hava sıcakların 45 dereceyi geçtiği Hatay'da vatandaşlar aşırı sıcaklıktan kaçmak için fark yollara başvuruyor. Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı kentte yaşayan vatandaşların bazıları denize ve pikniğe giderken bazıları ise tarihi bölgenin vazgeçilmez lezzeti olan ve damaklarda tat bırakan Haytalıyı tercih ediyor.