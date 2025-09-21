Görünür olma kaygısı: Günümüzün var olma beklentileri
Günümüz dünyasında “Görünür Olmak”, yalnızca fiziksel olarak bir yerde bulunmakla sınırlı kalmıyor. Sosyal ilişkilerde, iş hayatında ve dijital mecralarda; kendimizi ifade etmek, varlığımızı hissettirmek ve fark edilmek gitgide büyük bir önem kazanıyor. Ancak bu görünür olma isteği beraberinde yoğun bir kaygıyı da getirebiliyor. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
KAYGININ KÖKLERİ
Görünür olma kaygısı, başkaları tarafından nasıl algılandığımıza dair düşüncelerden beslenir. “Yeterince iyi miyim?”, “Hata yaparsam nasıl görünürüm?”, “Eleştirilir miyim?” gibi sorular zihnimizde dönüp durabilir. Kimi zaman bu sorular, bizi daha dikkatli ve özenli olmaya yönlendirebilirken; kimi zaman da içsel huzurumuzu bozarak geri çekilmemize yol açabilir.