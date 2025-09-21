Görünür olma kaygısı: Günümüzün var olma beklentileri

KAYGININ KÖKLERİ

Görünür olma kaygısı, başkaları tarafından nasıl algılandığımıza dair düşüncelerden beslenir. “Yeterince iyi miyim?”, “Hata yaparsam nasıl görünürüm?”, “Eleştirilir miyim?” gibi sorular zihnimizde dönüp durabilir. Kimi zaman bu sorular, bizi daha dikkatli ve özenli olmaya yönlendirebilirken; kimi zaman da içsel huzurumuzu bozarak geri çekilmemize yol açabilir.





