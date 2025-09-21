Görünür olma kaygısı: Günümüzün var olma beklentileri

Günümüz dünyasında “Görünür Olmak”, yalnızca fiziksel olarak bir yerde bulunmakla sınırlı kalmıyor. Sosyal ilişkilerde, iş hayatında ve dijital mecralarda; kendimizi ifade etmek, varlığımızı hissettirmek ve fark edilmek gitgide büyük bir önem kazanıyor. Ancak bu görünür olma isteği beraberinde yoğun bir kaygıyı da getirebiliyor. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.

KAYGININ KÖKLERİ

Görünür olma kaygısı, başkaları tarafından nasıl algılandığımıza dair düşüncelerden beslenir. “Yeterince iyi miyim?”, “Hata yaparsam nasıl görünürüm?”, “Eleştirilir miyim?” gibi sorular zihnimizde dönüp durabilir. Kimi zaman bu sorular, bizi daha dikkatli ve özenli olmaya yönlendirebilirken; kimi zaman da içsel huzurumuzu bozarak geri çekilmemize yol açabilir.


Psikoloji literatüründe görünür olma kaygısı, sosyal kaygı bozukluğu ile benzer özellikler taşısa da her bireyde aynı düzeyde ve benzer şekilde yaşanmayabilir. Geçmiş deneyimler, kişilik özellikleri, özgüven düzeyi, sosyal çevre; günümüzün sosyal medya kullanımı, performans beklentisi ve görünür olma baskısı kaygının yoğunluğunu etkileyen faktörler arasında değerlendirilebilir.

KAYGIYI BESLEYEBİLECEK UNSURLAR

Mükemmeliyetçilik: Hata yapmanın görünür olmaktan daha tehlikeli olduğu inancı.

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu: Başkalarının gözünde yetersiz görünme endişesi.

Karşılaştırmalar: Özellikle sosyal medyada kendini başkalarıyla kıyaslama eğilimi.

Geçmiş Deneyimler: Eleştirilme, dışlanma ya da reddedilme anıları.


YAŞAMA OLASI YANSIMALARI

Görünür olma kaygısı yalnızca sosyal ilişkilerimizdeki bağları değil, kendi benliğimizle kurduğumuz bağı da etkiler. Sunum yaparken, kalabalık bir ortamda söz alırken ya da sosyal medyada paylaşım yaparken “Fazla görünmek” ile “Hiç görünmemek” arasında sıkışıp kalabiliriz. Zamanla bu durum ifade güçlüğüne, performans kaygısına, bedensel dışa vurumlara (kalp çarpıntısı, terleme, mide bulantısı vb.) ve hatta sosyal ortamlardan geri çekilmeye neden olabilir.

KAYGIYLA NASIL BAŞ EDİLEBİLİR?

Farkındalık geliştirmek: Kaygının hangi ortamlarda, ne yaparken yoğunlaştığı gibi bağlamlarını fark etmek.

Gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak: Herkesin hata yapabileceği gerçeğini kabul etmek.

Küçük adımlar atmak: Önce güvenli ortamlarda görünür olmayı denemek.

Öz-şefkat göstermek: Kaygıyı bir zayıflık değil, öğrenme fırsatı olarak görmek.

Profesyonel destek almak: Kaygı yaşamı kısıtlamaya başladığında bir uzmandan yardım almak.

Görünür olma kaygısı, aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı insani bir deneyimdir. Bu kaygıyı fark etmek ve onunla yapıcı bir ilişki kurmak, hem içsel özgürlüğümüzü hem de sosyal bağlarımızı güçlendirebilir.

