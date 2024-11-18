Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü: Sabah saatlerinde zor anlar yaşandı
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı görülürken kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Uzun süredir kurak havanın etkisinde olan Erzincan'da son iki gündür yağmurlu hava hakimdi. Sabah saatlerinde Erzincan sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, şehirde kartpostallık görüntüler de oluştu. Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava bir müddet sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı.