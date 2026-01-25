Görüş mesafesi düştü, kıyı hattını kapladı. Sürücüler zor anlar yaşadı

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer ciddi oranda azalırken, özellikle sahil yolu ve ana arterlerde ilerleyen sürücüler hızlarını düşürerek daha dikkatli seyretmeye çalıştı. Deniz trafiğinde de sisin etkili olduğu gözlenirken, sisle kaplanan Marmara Denizi ve Süleymanpaşa ilçesindeki manzara yüksekten ve karadan görüntülendi.