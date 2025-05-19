GÖSTERİ: 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Uçuş saati ve yeri
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı bu anlamlı günde Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak. Türk Hava Kuvvetleri pilotları, gökyüzünde görsel şölen sunacak. SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs uçuş programı belli oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SoloTürk izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte, 19 Mayıs gösteri uçuşu programı…
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl 16. yıldönümü kutlanıyor. Milli mücadelenin başladığı ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Samsun’da SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde yerini alacak. SoloTürk ilk olarak Samsun’da 16-17 Mayıs tarihlerinde prova uçuşlarını gerçekleştirdi. SoloTürk gösteri uçuşu halka açık olarak düzenlenirken izleyenlere görsel şölen sunacak. SoloTürk’ün yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki akrotim gösteri ekibi olan Türk Yıldızları’da etkinlikte yerini alacak. İşte, 19 Mayıs etkinliklerine ilişkin bilgiler…