GÖSTERİ: 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Uçuş saati ve yeri

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl 16. yıldönümü kutlanıyor. Milli mücadelenin başladığı ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Samsun’da SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde yerini alacak. SoloTürk ilk olarak Samsun’da 16-17 Mayıs tarihlerinde prova uçuşlarını gerçekleştirdi. SoloTürk gösteri uçuşu halka açık olarak düzenlenirken izleyenlere görsel şölen sunacak. SoloTürk’ün yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki akrotim gösteri ekibi olan Türk Yıldızları’da etkinlikte yerini alacak. İşte, 19 Mayıs etkinliklerine ilişkin bilgiler…