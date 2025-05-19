GÖSTERİ: 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Uçuş saati ve yeri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı bu anlamlı günde Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak. Türk Hava Kuvvetleri pilotları, gökyüzünde görsel şölen sunacak. SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs uçuş programı belli oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SoloTürk izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte, 19 Mayıs gösteri uçuşu programı…

GÖSTERİ: 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Uçuş saati ve yeri - 1

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl 16. yıldönümü kutlanıyor. Milli mücadelenin başladığı ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Samsun’da SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde yerini alacak. SoloTürk ilk olarak Samsun’da 16-17 Mayıs tarihlerinde prova uçuşlarını gerçekleştirdi. SoloTürk gösteri uçuşu halka açık olarak düzenlenirken izleyenlere görsel şölen sunacak. SoloTürk’ün yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki akrotim gösteri ekibi olan Türk Yıldızları’da etkinlikte yerini alacak. İşte, 19 Mayıs etkinliklerine ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

GÖSTERİ: 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Uçuş saati ve yeri - 2

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN? 

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SoloTürk Samsun’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. 19 Mayıs Pazartesi günü Doğu Park’ta başlayacak uçuş saat 16:00’da başlayacak.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları’da Samsun’da semaya yükselecek. Heyecan dolu gösteri saat 16:30’da gerçekleştirilecek.

GÖSTERİ: 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Uçuş saati ve yeri - 3

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI PROGRAMI

19 Mayıs SoloTürk gösteri bilgileri;

Tarih: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat: 16:00

Yer: Doğu Park, Samsun

19 Mayıs Türk Yıldızları gösteri bilgileri;

Tarih: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat: 16.30

Yer: Doğupark Sahili, Samsun

DAHA FAZLA GÖSTER