Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk, faciayı anlattı. Otelde yangın alarmı olmadığına dikkat çeken Şentürk, "Göz göre göre bir felaket yaşandı. Yangın alarmının olmayışı insanları orada mahsur bıraktı." dedi. İnsanların pencereden kurtarılmayı beklediklerini de sözlerine ekleyen Şentürk, yangını fark etmediklerini çatıdan kar düştüğünü zannettiklerini söyledi.
Eylem Şentürk, Kartalkaya'daki yangın faciasında sağ kurtuldu.
Şentürk, yangını ilk etapta fark etmediğini, çatıdan kar düştüğünü zannettiğini söyledi.