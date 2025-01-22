Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk, faciayı anlattı. Otelde yangın alarmı olmadığına dikkat çeken Şentürk, "Göz göre göre bir felaket yaşandı. Yangın alarmının olmayışı insanları orada mahsur bıraktı." dedi. İnsanların pencereden kurtarılmayı beklediklerini de sözlerine ekleyen Şentürk, yangını fark etmediklerini çatıdan kar düştüğünü zannettiklerini söyledi.

Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş! - 1

Eylem Şentürk, Kartalkaya'daki yangın faciasında sağ kurtuldu.

Şentürk, yangını ilk etapta fark etmediğini, çatıdan kar düştüğünü zannettiğini söyledi.

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Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş! - 2

Yangın sesinin giderek şiddetlendiğini ve koridorlardan "yardım edin" seslerinin yükseldiğini anlatan Şentürk, "O zamana kadar herhangi bir duman görmedik, bir koku almadık. Yangın olduğu hiç aklıma gelmedi." dedi.

Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş! - 3

Şentürk, odanın kapısını açtıklarında koridorun tamamen dumanla kaplandığını gördüğünü ifade ederek "Hızlı bir şekilde hazırlanarak aşağıya inmeye çalıştık. Duman nefes almamızı engelleyecek yoğunluktaydı. Kızımla ezbere merdivenlerle dolanarak kapıya koştuk. Eşim, bizden hemen sonra çıkmasına rağmen duman yoğunluğu nedeniyle aşağıya inememiş. Pencereden alttaki sundurmaya atlayıp o kattakilerle birlikte beklemişler. Daha sonra arabanın üzerine atlayarak kurtulmuşlar." diye konuştu.

Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş! - 4

"ÇALMADI"

Yangın sırasında binanın durumunun çok kötü olduğunu söyleyen Şentürk, "İnsanlar pencerede kurtulmayı bekledi. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Eşim yangın merdivenini bulamadığı için sundurmadan aşağıya atlamak zorunda kaldı. Kurtulduğumuz için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş! - 5

Şentürk, yaşanan süreçte ihmaller zincirinin bulunduğuna dikkati çekerek ""Yangının üst katlarda çıkmadığını söyleyebilirim. Çünkü duman aşağıda yoğundu. Bizim sonradan duyduğumuz yangının restoranda çıktığı yönündeydi. Yangın alarmı olsaydı daha hızlı harekete geçebilirdik." dedi.

Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş! - 6

"Göz göre göre bir felaket yaşandı." diyerek tepki gösteren Şentürk, "Yangın alarmının olmayışı insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının fazla olması, yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi. Biz çıkıncaya kadar yangın alarmı çalmadı." dedi.

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