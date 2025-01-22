Göz göre göre felaket yaşanmış: Yangın alarmı yokmuş!

"Göz göre göre bir felaket yaşandı." diyerek tepki gösteren Şentürk, "Yangın alarmının olmayışı insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının fazla olması, yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi. Biz çıkıncaya kadar yangın alarmı çalmadı." dedi.