Gaziantep-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza. İki ölü çok sayıda yaralı
30.01.2026 10:05
Son Güncelleme: 30.01.2026 10:18
İHA
Gaziantep-Şanlıurfa yolunda sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
IHA
TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
IHA
Sis ve yağış nedeniyle bir otobüs, bir TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.
IHA
Kazada iki kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.