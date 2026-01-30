Gaziantep-Şanlıurfa yolunda zincirleme kaza. İki ölü çok sayıda yaralı

30.01.2026 10:05

Son Güncelleme: 30.01.2026 10:18

Gaziantep-Şanlıurfa yolunda sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 

Sis ve yağış nedeniyle bir otobüs, bir TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. 

Kazada iki kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

 

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.

GAZİANTEP'TE YOĞUN SİS

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. 

