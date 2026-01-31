Gözaltına alınan Reynmen ve Hasan Can Kaya dahil 11 kişi serbest bırakıldı. Ünlü isimlerden ilk açıklamalar

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur da bir açıklama paylaştı.



Batur, "Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum." dedi.



Batur'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiç bir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurt dışındayım. Bu süreç sonunda planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım. Soruşturmanın gizliliği gereği bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum."