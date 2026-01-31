Gözaltına alınan Reynmen ve Hasan Can Kaya dahil 11 kişi serbest bırakıldı. Ünlü isimlerden ilk açıklamalar
31.01.2026 08:28
Son Güncelleme: 01.02.2026 22:25
NTV - Haber Merkezi
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş, Hasan Can Kaya ve Emirhan Çakal'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan isimlerden ilk açıklamalar geldi. Hasan Can Kaya, "Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim." dedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cumartesi günü İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra ifadelerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
HASAN CAN KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Serbest bırakılmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan komedyen Hasan Can Kaya, “Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım.” dedi.
Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına emin olduğunu belirten Kaya, “Masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.
SUÇLAMA UYUŞTURUCU KULLANMAK VE TEMİN ETMEK
Soruşturmada şüpheli olarak yer alan ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu temin etmek suçlamaları yöneltildi.
FENOMENLERE YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
O isimler şöyle: Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli “Ebo” lakaplı İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN ENES BATUR KONUŞTU
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur da bir açıklama paylaştı.
Batur, "Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum." dedi.
Batur'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiç bir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurt dışındayım. Bu süreç sonunda planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım. Soruşturmanın gizliliği gereği bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum."
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.
Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.
Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yapmıştı.
Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.