Gözde'nin katili için mahkemeden yeni karar
İzmir'de Gözde Karamus'u katleden eşi Serdar Karamus'un ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının belirlenmesine karar verdi.
İzmir'de cinayete kurban giden Gözde Karamus'un ölümüne ilişkin davada, mahkeme katil zanlısı Serdar Karamus'un akıl sağlığına ilişkin rapor istedi.
Olay, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.