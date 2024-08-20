Gözde’nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Boşanma dosyası incelenecek

2 SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Serdar Karamus’un yargılanmasına bugün görülen 2’nci duruşmayla devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Karamus, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.