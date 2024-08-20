Gözde’nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Boşanma dosyası incelenecek
İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus’u öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Serdar Karamus’un yargılandığı davada talep edilen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaşmadı. Mahkeme raporun beklenmesine, çiftin aile mahkemesinde süren boşanma davası dosyasının incelenmesine karar verdi.
İzmir’de eşi tarafından öldürülen Gözde’nin davasında, boşanma davasının dosyası incelenecek.Olay, 21 Aralık 2023’te saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi’ndeki 6434 Sokak’ta yer alan Sedat Kahraman Parkı’nda meydana geldi.