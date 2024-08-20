Gözde’nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Boşanma dosyası incelenecek

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus’u öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Serdar Karamus’un yargılandığı davada talep edilen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaşmadı. Mahkeme raporun beklenmesine, çiftin aile mahkemesinde süren boşanma davası dosyasının incelenmesine karar verdi.

Gözde’nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Boşanma dosyası incelenecek - 1

İzmir’de eşi tarafından öldürülen Gözde’nin davasında, boşanma davasının dosyası incelenecek.

Olay, 21 Aralık 2023’te saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi’ndeki 6434 Sokak’ta yer alan Sedat Kahraman Parkı’nda meydana geldi.

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Gözde’nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Boşanma dosyası incelenecek - 2

İşsiz olan Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus’un önünü kesti.

Bir süre sonra Serdar Karamus, tabancayla 4 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu.

Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

Gözde ve Serdar Karamus, kanlar içinde yerde kaldı.

Gözde Karamus yaşamını yitirdi, tedavisi tamamlanan Serdar Karamus tutuklandı.
Gözde’nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Boşanma dosyası incelenecek - 3

2 SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Serdar Karamus’un yargılanmasına bugün görülen 2’nci duruşmayla devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Karamus, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Gözde’nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Boşanma dosyası incelenecek - 4

Duruşmada Gözde Karamus’un annesi Gülhan Madi, babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Kadınları ve Çocukları Yaşatma Derneği üyeleri ile taraf avukatları yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun gelmediğini belirtti.

Heyet, raporun beklenmesi ayrıca sanık ile öldürdüğü eşinin aile mahkemesinde süren boşanma davasının dosyasının incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.
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