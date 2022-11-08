Gözler 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde... KYK burs başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK'nın (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) duyuruları yakından takip ediliyor. 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinin duyurulmasının ardından öğrenciler online ekran üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı?

Gözler 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde... KYK burs başvuruları başladı mı? - 1

Üniversitelerin eğitim-öğretim dönemine başlaması ardından KYK burs ve kredi başvuru tarihleri de gündeme geldi. KYK burs ve kredi başvuruları her yıl belirlenen tarih aralıkları arasında alınıyor.  Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. KYK burs ve kredi başvuru sürecine dair detayların bu ay içerisinde duyurulması bekleniyor.

Gözler 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde... KYK burs başvuruları başladı mı? - 2

Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır? 

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Gözler 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde... KYK burs başvuruları başladı mı? - 3

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi alan önlisans ve lisans öğrencilerine 850 lira, Yüksek lisans öğrencilerine 1.700 lira ve doktora öğrencilerine ise güncel olarak 2.550 lira ödeme yapılıyor. Bu yıl için belirlenen tutar ise henüz açıklanmadı.

Gözler 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde... KYK burs başvuruları başladı mı? - 4

KYK BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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