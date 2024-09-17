Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'in neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Arama çalışmalarında ekipleri yanlış yönlendirdikleri düşünülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. Otopsi incelemeleri sürerken gözler ise bu hafta çıkması beklenen Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.