Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'in neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Arama çalışmalarında ekipleri yanlış yönlendirdikleri düşünülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. Otopsi incelemeleri sürerken gözler ise bu hafta çıkması beklenen Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda.

Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 2

Narin cinayeti ile ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması bekleniyor.

Raporun, bu hafta içi tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.

Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 3

91 ÖRNEK ALINMIŞTI

Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.

Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 4

Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edildi.

Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok." denildi.

Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtildi.

Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 5

ÇÜRÜMEDEN DOLAYI SAPTANAMADI

Cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı vurgulandı.

Doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 6

Kesin ölüm nedeninin, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarındaki incelemelerle belirlenebileceği ifade edildi.

Narin'in nasıl ve ne zaman öldürüldüğü, kaç gün suyun altında kaldığı, öldürülmeden önce cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, vücudundaki kemiklerin nasıl kırıldığı soruları ise otopsi raporUyla ortaya çıkacak.

Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 7

YENGE DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı. Tutuklu anne de ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güranla beraberdim." demişti.

Hediye Güran'ın sorgusunda verdiği bilgilerin ardından yeni gözaltılar oldu. Gözaltına alınan 2 kişi de Narin'in akrabası.

Şüpheliler, soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 8

ANNENİN DİŞ YAPISININ ÖRNEKLERİ ALINDI

Tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örnekler, tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılacak.

Gözler Adli Tıp Kurumu'nda: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak? - 9

ABİSİNDEN BAŞVURU

Şüpheli olmayan tek ağabeyi Baran Güran, kardeşinin cinayetiyle ilgili destek için Diyarbakır Barosu’na başvurdu.

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