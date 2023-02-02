Gözler atama takviminde: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen atamaları tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek atama duyurusuna çevrildi. Öğretmen atama takvimi, branş ve kontenjan dağılımını merak eden adaylar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Gözler atama takviminde: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? - 1

Atama bekleyen öğretmenler, 2023 atama takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.

Gözler atama takviminde: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? - 2

ATAMA AÇIKLAMASI

Son 20 yılda 750 bin öğretmen atadıklarını hatırlatan Özer, 2023 atamalarına yönelik; "Her öğretmen atamasında öncelik verdiğimiz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın, 7 bin 503'ü okul öncesi öğretmenlerden oluşuyor. Çünkü öyle bir politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. Yakın zamanda İçişleri Bakanlığımızla bir çalışmaya başladık. Özellikle bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili çok ciddi bir seferberliğe başladık. Ve hedefimiz iki ay içerisinde yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamını, öğretmenlerimizin tamamını ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili bir farkındalık ve önleyici davranış üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimleri uygulamaya başladık ve başarılı bir şekilde de gidiyor. Bu ihtiyaçlar, rehber öğretmen ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözler atama takviminde: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? - 3

TAKVİM HAKKINDA

Takvimle ilgili iddialara yanıt veren Bakan,  "Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gözler atama takviminde: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? - 4

2023 yılı öğretmen atama takviminin yapılan çalışmalar ardından duyurulması bekleniyor.

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