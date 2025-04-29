Gözler Green Card sonuç ekranında: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ABD'de daimi oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (Diversity Visa) çekilişinin 2025 yılı sonuçları için geri sayım sürüyor. 2026 DV programı, dünya genelinde göçmen çeşitliliğini desteklemek amacıyla her yıl düzenli olarak yürütülen sistemin bir parçası olarak uygulanıyor. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için başvurular kasım ayında alınmıştı.