Gözler Green Card sonuç ekranında: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ABD'de daimi oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (Diversity Visa) çekilişinin 2025 yılı sonuçları için geri sayım sürüyor. 2026 DV programı, dünya genelinde göçmen çeşitliliğini desteklemek amacıyla her yıl düzenli olarak yürütülen sistemin bir parçası olarak uygulanıyor. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler Green Card sonuç ekranında: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için başvurular kasım ayında alınmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gözler Green Card sonuç ekranında: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Başvuruda bulunan kişiler, sonuçlarını saat 19.00’dan itibaren kontrol edebilecekler.

Gözler Green Card sonuç ekranında: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Katılımcılar, sonuçlarını yalnızca dvprogram.state.gov adresinden, başvuru sırasında aldıkları konfirmasyon numarası ve kişisel bilgileri girerek öğrenebilecek.  Bakanlık, kazananlara herhangi bir e-posta ya da telefon bildirimi yapılmadığını, yalnızca resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapıldığını vurguladı.

Gözler Green Card sonuç ekranında: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

Green Card almaya hak kazananlar, göçmen vizesi sürecini başarıyla tamamlamaları durumunda ABD’de yasal olarak ikamet etme ve çalışma fırsatına sahip olacak. Mülakat ve belge teslim süreçlerinin eksiksiz tamamlanması büyük önem taşıyor.

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