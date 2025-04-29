Gözler Green Card sonuç ekranında: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Katılımcılar, sonuçlarını yalnızca dvprogram.state.gov adresinden, başvuru sırasında aldıkları konfirmasyon numarası ve kişisel bilgileri girerek öğrenebilecek. Bakanlık, kazananlara herhangi bir e-posta ya da telefon bildirimi yapılmadığını, yalnızca resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapıldığını vurguladı.