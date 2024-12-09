Gözler Kabine kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ekonomi başlığı öncelikli gündem maddesi olacak. Özellikle enflasyonla mücadele ve yüksek fiyatların kontrol altına alınmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca, 2025 yılı itibarıyla uygulanacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar da toplantının kritik konuları arasında yer alacak. Terörle mücadele de Kabinede görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor