Gözler Kabine kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine toplantısı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yeniden bir araya geliyor. Kabine Toplantısı, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak .Toplantının öncelikli gündem maddesi Suriye’deki son gelişmeler olacak. Esad sonrası döneme ilişkin stratejik planlar değerlendirilecek ve izlenecek adımlar kararlaştırılacak.