Gözler Kabine kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Gözler Kabine kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yeniden bir araya geliyor. Kabine Toplantısı, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak .Toplantının öncelikli gündem maddesi Suriye’deki son gelişmeler olacak. Esad sonrası döneme ilişkin stratejik planlar değerlendirilecek ve izlenecek adımlar kararlaştırılacak.

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Gözler Kabine kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? - 2

KABİNE KONULARI

Toplantının saat 15-16.00 sıralarında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise akşam saatlerinde Kabine'den çıkan kararlara ve görüşülen konulara ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.

Gözler Kabine kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? - 3

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde iç ve dış siyasetteki son gelişmeler, ekonomik durum, enflasyonla mücadele ve fiyat artışları bulunuyor. Ayrıca, terörle mücadeledeki son durum, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili artan gerilim ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının bölgedeki etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Gözler Kabine kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? - 4

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ekonomi başlığı öncelikli gündem maddesi olacak. Özellikle enflasyonla mücadele ve yüksek fiyatların kontrol altına alınmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca, 2025 yılı itibarıyla uygulanacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar da toplantının kritik konuları arasında yer alacak. Terörle mücadele de Kabinede görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor

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