Gözler kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Yılın ilk kabine toplantısı için geri sayım başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması ile alınan kararları paylaşacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan memur ve emekliye yapılan zam oranları sonrası gözler Kabine Toplantısı konularına çevrildi. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı.