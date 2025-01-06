Gözler kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

Yılın ilk kabine toplantısı için geri sayım başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması ile alınan kararları paylaşacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

Gözler kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 1

3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan memur ve emekliye yapılan zam oranları sonrası gözler Kabine Toplantısı konularına çevrildi. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı.

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Gözler kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 2

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

Gözler kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 3

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

Gözler kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 4

Toplantıda öncelikli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda, ekonomideki gelişmeler de gündeme gelecek.

Gözler kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 5

Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak.

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