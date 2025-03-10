Gözler Kabine’de: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? (Kabine Toplantısı konuları)
İki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı’nın yeni takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine, Beştepe’de bir araya geliyor. Kabine Toplantısı son olarak 24 Şubat’ta toplanırken fahiş fiyat artışları, Rusya- Ukrayna savaşı, enflasyonla mücadele ve diğer birçok konu gündeme gelmişti. Yeni Kabine Toplantısı’nda ise gözler emekli ikramiyesinde olacak. Kabine Toplantısı 10 Mart Pazartesi günü yapılacak. İşte, Kabine Toplantısı konuları ve son gelişmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklıyor. Özellikle Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesine odaklanırken diğer yandan ekonomik olarak yeni atılacak adımlarla ilgili çalışmaların toplantıda ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ise 10. yargı paketi üzerinde çalışırken 55 maddeden oluşan ve ceza adaletiyle ilgili taslak hazırlığında. Ekonomi ve hukukta atılacak yeni adımların yanı sıra Suriye’deki çatışmalar, Gazze’deki ateşkes ve diğer sıcak gündem maddeleri toplantıda görüşülecek.