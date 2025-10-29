Gözler ödeme takviminde: Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar, hangi tarihte yatacak?
Sağlık çalışanları, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarında yapılan promosyon anlaşmalarının ardından ödemelere odaklandı. 2022 yılında hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik gibi kuruluşlarda çalışanlara 29 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Promosyon ödemeleri görüşmeleri normal şartlarda merkezi olarak ilgili kurum tarafından merkezi olarak yönetiliyor. Sağlık Bakanlığı promosyon görüşmeleri ise İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılıyor. 3 yılda bir yenilenen promosyon anlaşmasına göre sağlık çalışanlarına yeni ödeme yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum…
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada promosyon görüşmelerinin beklentilerden uzak olduğunu ifade ederken Bakanlık tarafından yeniden değerlendirme yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Promosyon görüşmeleri merkezden yapılırken her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından görüşmeler yürütülüyor. Promosyon anlaşması tamamlandıktan sonra ödeme takvimi netleşecek. Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve tek seferde hak sahiplerine yatırılacak. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 son durum ne? İşte, görüşmelere ilişkin detaylar…