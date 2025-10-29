Gözler ödeme takviminde: Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar, hangi tarihte yatacak?

Sağlık çalışanları, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarında yapılan promosyon anlaşmalarının ardından ödemelere odaklandı. 2022 yılında hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik gibi kuruluşlarda çalışanlara 29 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Promosyon ödemeleri görüşmeleri normal şartlarda merkezi olarak ilgili kurum tarafından merkezi olarak yönetiliyor. Sağlık Bakanlığı promosyon görüşmeleri ise İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılıyor. 3 yılda bir yenilenen promosyon anlaşmasına göre sağlık çalışanlarına yeni ödeme yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum…

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada promosyon görüşmelerinin beklentilerden uzak olduğunu ifade ederken Bakanlık tarafından yeniden değerlendirme yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Promosyon görüşmeleri merkezden yapılırken her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından görüşmeler yürütülüyor. Promosyon anlaşması tamamlandıktan sonra ödeme takvimi netleşecek. Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve tek seferde hak sahiplerine yatırılacak. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 son durum ne? İşte, görüşmelere ilişkin detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025 NE KADAR?

Türk Sağlık - Sen Başkanı önder Kahveci yaptığı son açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından 90 bin lira nakit ve 10 bin TL para puan olarak promosyon anlaşması yapıldığını aktarmıştı.

Kahveci, her yıl bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerektiğine vurgu yaparken promosyon anlaşmasının bu haliyle kabul edilebilirlikten uzak olduğunu ifade etti.

Türk Sağlık - Sen Başkanı “ Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüşme yaptığı ifade ediliyor. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.

TABAN PROMOSYON ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın taban ücret üzerinde çalışma yaptığı konuşulurken promosyon tutarının 100 bin lira altında olması beklenmiyor.

Görüşmeler il bazlı yapıldığından bazı illerde promosyon tutarı için yapılan teklifler 70 bin lira seviyesinde olurken çalışanlar arasındaki adaletsizlik algısının kırılması için taban ücret belirlenecek.

