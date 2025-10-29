Gözler ödeme takviminde: Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar, hangi tarihte yatacak?

Türk Sağlık - Sen Başkanı “ Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz." dedi.



Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüşme yaptığı ifade ediliyor. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.