Gözler olası İstanbul depreminde: "Yakınlarda deprem bekliyoruz"
Kahramanmaraş depreminin üzerinden 1,5 yıl geçti. 6 Şubat felaketinin ardından yaralar hala sarılmaya devam ederken gözler ise büyük İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlar, İstanbul’da yaşanacak olası bir depremde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat felaketine benzer sonuçlar beklediklerini ifade edip yakınlarda büyük bir deprem beklediklerini dile getirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde görevli öğretim görevlisi Prof. Dr. Himmet Karaman, olası bir İstanbul depremine ilişkin yapılması gereken hazırlıklar ve deprem sonrası yaşanabilecek olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.