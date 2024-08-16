Gözler olası İstanbul depreminde: "Yakınlarda deprem bekliyoruz"

“İSTANBUL'DA 7.7’ YE VARAN SENARYOLAR VAR, YAŞANIRSA BİZİ BÜYÜK BİR YIKIM BEKLİYOR”

Prof. Dr. Karaman, İstanbul’da 7’yi aşkın ölçekte bir deprem yaşandığında yıkımın büyük olacağını ifade ederek “17 Ağustos 1999 yılında Gölcük'te, Kocaeli depremleri dediğimiz depremler 7.4 ile başladı. Ardından 12 Kasım'da 7.2 ile devam etti. Bilim adamlarının bahsettiği İstanbul'da da aynı büyüklükte 7.7’ ye varan senaryolar var. Bunlar İstanbul’da yaşanırsa bizi büyük bir yıkım bekliyor. Her ne kadar 1999 yılından beri birçok kentsel dönüşüm çalışması yapılmış olsa da genellikle getirinin fazla olduğu bölgelere odaklandı. Ne yazık ki riskin fazla olduğu bölgelerde daha az sayıda kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. O nedenle ne yazık ki İstanbul daha hazır değiliz.” diye konuştu.