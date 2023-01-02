Gözler ÖSYM duyurular ekranında: KPSS-2022/2 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme işlemi için KPSS-2022/2 tercih başvuruları 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında alındı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının kadro ve pozisyonlarına göre yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleşecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.
KPSS-2022/2 tercih (yerleştirme) sonuçlarıyla ilgili tarih bilgisi verilmişti. Bir önceki başvurular 7 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde son tercih sonuçlarının 10 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek. Kılavuzda yer alan bilgiye göre bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar.