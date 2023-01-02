Gözler ÖSYM duyurular ekranında: KPSS-2022/2 tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme işlemi için KPSS-2022/2 tercih başvuruları 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında alındı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının kadro ve pozisyonlarına göre yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleşecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.