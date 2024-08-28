Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'daki taksilere yeni düzenleme

İstanbul'da yıllardır süren taksi sorunu tepki çekmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak UKOME toplantısı öncesi hem taksi sayısını arttırmayı hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'daki taksilere yeni düzenleme - 1

İstanbul'da taksiciler, kısa mesafe bahanesiyle yolcu almadıkları, taksimetre açmayarak fazla ücret istedikleri, yabancı turistleri tercih ettikleri suçlamasıyla gündemden düşmüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'daki taksilere yeni düzenleme - 2

Megakentte taksiler ile ilgili yeni düzenleme geliyor.

Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'daki taksilere yeni düzenleme - 3

İMAMOĞLU DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'daki taksilere yeni düzenleme - 4

Taksi sorununun çözümünde önemli bir adım attıklarını kaydeden İmamoğlu, "Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı." ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak UKOME toplantısında karar oylanacak.

Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'daki taksilere yeni düzenleme - 5

Meclis kulislerinde yer alan bazı haberlerdeyse, hükümet yetkililerinin de kentteki taksi sayısını artırmaya yönelik yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bilgisi verildi. 

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırmayı daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sundu, ancak hepsi reddedildi. 

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