Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'daki taksilere yeni düzenleme
İstanbul'da yıllardır süren taksi sorunu tepki çekmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak UKOME toplantısı öncesi hem taksi sayısını arttırmayı hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye hazırlandıklarını dile getirdi.
İstanbul'da taksiciler, kısa mesafe bahanesiyle yolcu almadıkları, taksimetre açmayarak fazla ücret istedikleri, yabancı turistleri tercih ettikleri suçlamasıyla gündemden düşmüyor.