Gözler UKOME toplantısında: İstanbul'daki taksilere yeni düzenleme

Taksi sorununun çözümünde önemli bir adım attıklarını kaydeden İmamoğlu, "Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı." ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak UKOME toplantısında karar oylanacak.