Gözler yeni dönem Green Card başvurularında: Green Card başvuru takvimi belli oldu mu?
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden yoğun ilgi gören Green Card’a her yıl milyonlarca kişi katılım gösteriyor. Çekilişle elde edilen Green Card, sahibine belirli bir işverene bağlı kalmadan ABD’de süresiz oturum ve çalışma imkanı sunar. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
Amerika Birleşik Devletleri’nde sürekli oturum ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Vizesi) Programı, her yıl dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke vatandaşının katılımına açık olan bu programa başvurular online olarak alınıyor.