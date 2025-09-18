Gözler yeni dönem İŞKUR Gençlik Programı başvurularında: Başvurular ne zaman başlayacak?

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) gençlere yönelik istihdam ve kariyer fırsatlarını destekleyen programlarının yeni dönemi için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, mezunlar ve iş hayatına adım atmak isteyen gençler için önemli bir fırsat sunan İŞKUR gençlik programı, hem mesleki deneyim kazanma hem de iş dünyasına hızlı giriş yapma imkanı sağlıyor.

Gençlere iş hayatına adım atma ve mesleki deneyim kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve kariyer yolculuğuna hazırlanan gençler, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

İŞKUR Gençlik Programı için başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz eğitim yılında başvurular 13-17 Şubat 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu yıl da sürecin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.


Başvuru takvimi ve programın detayları önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından açıklanacak. Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen programla birlikte staj, eğitim ve istihdam destekleri yeni dönemde de devam edecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

