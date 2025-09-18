Gözler yeni dönem İŞKUR Gençlik Programı başvurularında: Başvurular ne zaman başlayacak?
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) gençlere yönelik istihdam ve kariyer fırsatlarını destekleyen programlarının yeni dönemi için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, mezunlar ve iş hayatına adım atmak isteyen gençler için önemli bir fırsat sunan İŞKUR gençlik programı, hem mesleki deneyim kazanma hem de iş dünyasına hızlı giriş yapma imkanı sağlıyor.
