Gözleri önünde annesini öldürmüştü. Davada küçük kızdan "Nasıl kıydın anneme" feryadı

Davanın son duruşmasında, cinayetin tek tanığı olan çiftin 8 yaşındaki kızı M.Ö.Y. dinlendi. Küçük kızın, ifadesi sırasında babasına dönerek sarf ettiği sözler duruşma salonunda derin bir sessizliğe ve üzüntüye neden oldu.

"Neden kıydın anneme? Annemi öldürdün" diyen küçük kızın bu feryadı karşısında sanık Ali Yılmaz’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.