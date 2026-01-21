Gözleri önünde annesini öldürmüştü. Davada küçük kızdan "Nasıl kıydın anneme" feryadı
21.01.2026 13:56
İHA
Edirne'de polis memuru eski eşini 8 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Ali Yılmaz'ın yargılanmasına devam ediliyor. Son duruşmada cinayetin tek tanığı olan küçük kız babasına "Nasıl kıydın anneme" diye feryat etti.
Annesini öldüren babasına duruşmada "Neden kıydın anneme" diye feryat etti.
Polis memuru Sevda Kuş cinayetinde yargı süreci devam ediyor.
2024 yılında yaşanan olayda, komiser Ali Yılmaz, eski eşi polis memuru Sevda Kuş’u evinde silahla vurarak öldürmüştü.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından daha önce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan Ali Yılmaz hakkındaki karar, bir üst mahkeme tarafından usulden bozularak yerel mahkemeye iade edildi. Kararın bozulmasının ardından sanık Yılmaz, yeniden hakim karşısına çıktı.
Davanın son duruşmasında, cinayetin tek tanığı olan çiftin 8 yaşındaki kızı M.Ö.Y. dinlendi. Küçük kızın, ifadesi sırasında babasına dönerek sarf ettiği sözler duruşma salonunda derin bir sessizliğe ve üzüntüye neden oldu.
"Neden kıydın anneme? Annemi öldürdün" diyen küçük kızın bu feryadı karşısında sanık Ali Yılmaz’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının tamamlanması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık Ali Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
