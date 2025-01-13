Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor

Yaşam uzun soluklu bir yolculuk olsa da insanlar her zaman bu yolculuğun ne kadar süreceğini merak eder. British Journal of Ophthalmology’de yayınlanan yeni bir çalışma, bu konuda dikkat çekici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, ömrünüzün uzunluğuyla ilgili ipucu almak istiyorsanız gözlerinize bakmanız yeterli olabilir.

Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor - 1

Uluslararası bir ekibin yürüttüğü bu çalışma, retinanın biyolojik yaşı ve bireyin ölüm riski arasında çarpıcı bir bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma, toplamda 47 bin katılımcının verileriyle gerçekleştirildi.

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Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor - 2

Gözümüzün arkasında yer alan ve görsel bilgileri kaydeden retina, biyolojik yaşımıza dair çeşitli ipuçları taşıyor. Retinası biyolojik yaşından daha yaşlı gözlemlenen bireylerin, önümüzdeki 10 yıl içinde daha yüksek bir ölüm riski taşıdıkları belirtildi.

Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor - 3

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ

Araştırmacılar, bir bireyin retina yaşını belirlemek için derin öğrenme teknolojisi kullandı. Katılımcıların sağlık durumu iyi olanlarından elde edilen 19.200 fundus görüntüsü ile tarama modeli doğrulamalar yapıldı. Bu analiz sonucunda tahmini retina yaşı ile gerçek yaş arasında üc buçuk yıl içinde genel bir doğruluk ilişkisi saptandı

Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor - 4

ÖLÜM RİSKİ VE RETİNA YAŞI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Araştırma, retina yaşının bireylerin ‘hızlı yaşlanma’ kategorisinde yer alıp almadıklarını gösterdiğini ortaya koydu. Verilere göre katılımcıların %28’inde biyolojik yaş ve retina yaşı arasında beş yıllık bir fark tespit edilirken, %4,5’inde bu fark 10 yıldan fazla oldu.

Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor - 5

Araştırmacılar, bu farklılıkların sadece kalp rahatsızlıkları veya kanser gibi hastalıkların habercisi olmadığını, farklı ölüm riskleriyle de ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor - 6

Ayrıca bu çalışmanın, yaşlanmanın biyolojik bir belirteci olarak retina yaşını ön plana çıkardığı ifade edildi.

Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor - 7

Retina yaşının ölüm riskiyle doğru orantılı olduğunu ortaya koyan bu çalışma, bireylerin yaş, tansiyon, vücut kitle indeksi, etnik köken ve yaşam tarzı gibi faktörlerinin de bu bağlantıda önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor - 8


Bilim insanları bu bulguların, gelecekte bireylerin sağlık durumlarının izlenmesi ve önleyici tıpta kullanılmasına olanak sağlayabileceğini düşünüyor.

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