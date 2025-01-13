Gözleriniz yaşam sürenizi ele veriyor: Retina yaşlanma ve ölüm riskini ortaya koyuyor
Yaşam uzun soluklu bir yolculuk olsa da insanlar her zaman bu yolculuğun ne kadar süreceğini merak eder. British Journal of Ophthalmology’de yayınlanan yeni bir çalışma, bu konuda dikkat çekici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, ömrünüzün uzunluğuyla ilgili ipucu almak istiyorsanız gözlerinize bakmanız yeterli olabilir.
Uluslararası bir ekibin yürüttüğü bu çalışma, retinanın biyolojik yaşı ve bireyin ölüm riski arasında çarpıcı bir bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma, toplamda 47 bin katılımcının verileriyle gerçekleştirildi.