Gözlüklerinden kurtulmak isterken hayatı karardı

Ankara'da bir özel hastanedeki doktorla görüştüğünü ifade eden Söğütözü, "Bana göz içi lens önerdi. Otobüs ve minibüs kullanıyorum, uzun yola gidiyorum. Doktorum da bana, 'risk yok, 10 milyonda 1, 3 günde iyi olur, 5'inci gün işinin başına dönersin' dedi. Aynı anda iki gözümden de ameliyat oldum ve hemen çok kısa bir sürede taburcu ettiler." diye konuştu.

Sabah kadar gözlerinde çok büyük bir acı olduğunu dile getiren Söğütözü, "Ertesi sabah gittiğimde kontrol edip, iyi olduğunu söyledi. Eskişehir'e geldim, 5 gün sonra sabah kalktığımda gözlerimin komple buğulaştığını fark ettim. Yanımda refakatçi olmadan hiçbir şekilde yürüyemiyordum. Amcamla beraber Ankara'ya gittim. Doktorumuza durumu anlattık, inceleme yaptı ve 'ilk defa başıma bu geldi' dedi. Doktora güvendiğim için ameliyat yaptırdım, 5'inci gün gözlerim hiç görmedi." dedi.