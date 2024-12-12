Gözlüklerinden kurtulmak isterken hayatı karardı
Eskişehir'de yaşayan Semih Söğütözü miyop rahatsızlığı nedeniyle kullandığı gözlüklerinden kurtulmak için gittiği özel bir hastanede göz içi lens ameliyatı oldu. Söğütözü, ameliyat sonrası bir gözünde görme yetisini tamamen kaybederken diğerinde ise yüzde 90 görme kaybı oluştu. Söğütözü ameliyatı gerçekleştiren doktora ve Eskişehir Tüketici Mahkemesi'ne tazminat davası açtı.
Eskişehir'de özel araçlarda makam şoförlüğü yapan Semih Söğütözü, 2021 yılında Ankara'da bir özel hastaneye göz içi lens ameliyatı olmak için başvurdu.
Miyop rahatsızlığı nedeniyle gözlük kullanan Söğütözü, 6 aylık periyotlarla muayene olduktan sonra 2022 yılı Haziran ayında ameliyat oldu. Özel hastaneden aynı gün taburcu edilen Söğütözü'nde bir gün sonra net görememe ve ağrı şikayetleri başladı.
Ameliyat sonrası olabilecek komplikasyonlar olduğunu söylenen Söğütözü, memleketi Eskişehir'e döndükten 5 gün sonra görmemeye başladı. Kontrolde, Söğütözü'nün sağ gözünün görme yetisini kaybettiği, sol gözünde ise yüzde 90 oranında görme kaybı oluştuğu belirlendi.