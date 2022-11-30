Göztepe-Altay maçı soruşturmasında 19 tutuklama: İşaret fişeği atanın ifadesi ortaya çıktı

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ağır yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.