Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki olaylı derbiden yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.
Müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Mehmet Çakır'ın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavisi devam eden Mehmet Çakır'ın polis tarafından ifadesi alındı.
Çakır'ın ifadesinde, arkadaşlarıyla maça gittiğini, tribünde bulunduğu sırada Altay tribünlerinden bir patlama sesi duyduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan sis bulutunu gördükten sonra yüzünde acı hissettiğini ifaden eden Çakır, kendisinden geçtiğini ifade etti.
Çakır, olaya karışanlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.
Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuş ve tatil edilmişti.
Yüzüne fişek isabet eden Mehmet Çakır ile bir Göztepe taraftarının köşe gönderiyle saldırdığı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, hastaneye kaldırılmış, olaylara karışan 20 kişi tutuklanmıştı.