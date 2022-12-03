Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu

Spor Toto 1. Lig'in Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanan Mehmet Çakır, olaya karışanlardan şikayetçi oldu. Çakır, maçtaki o anlara dair patlama sesi duyduğunu ve yüzünde acı hissettikten sonra kendinden geçtiğini söyledi.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 1

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki olaylı derbiden yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 2

Müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 3

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan Mehmet Çakır'ın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 4

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavisi devam eden Mehmet Çakır'ın polis tarafından ifadesi alındı.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 5

Çakır'ın ifadesinde, arkadaşlarıyla maça gittiğini, tribünde bulunduğu sırada Altay tribünlerinden bir patlama sesi duyduğunu söylediği öğrenildi.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 6

Öte yandan sis bulutunu gördükten sonra yüzünde acı hissettiğini ifaden eden Çakır, kendisinden geçtiğini ifade etti.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 7

Çakır, olaya karışanlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 8

NE OLMUŞTU?

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuş ve tatil edilmişti.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 9

Yüzüne fişek isabet eden Mehmet Çakır ile bir Göztepe taraftarının köşe gönderiyle saldırdığı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, hastaneye kaldırılmış, olaylara karışan 20 kişi tutuklanmıştı.

Göztepe-Altay maçında işaret fişeği ile yaralanan taraftar konuştu - 10

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