Gözüne takılan altın implantla hayatı değişti: 41 yıl sonra rüya görmeye başladım

''OYUN YAPTIĞIMI ZANNETTİLER''

Yapılan başarılı ameliyat sonrası özgüvenini geri kazandığını dile getiren Cihan, şunları söyledi:

“Ben 14-15 yaşında bu hastalığı geçirdim. Sol tarafımda oldu. Elimde titreme başladı, ailem beni anlamadı, oyun yaptığımı zannettiler. Doktorlara gittik, hocaya götürdüler, hoca ‘Çarpılmışsın’ gibi bir şeyler söyledi. O günden beri de gözüm açık yatıyordum ve çok baş ağrım vardı.

Yüzümün sol tarafında, zayıfladığım için bir sarkma vardı. Herkes ne olduğunu soruyordu. ‘Ne oldu, bir şey mi var’ diyorlardı. Şu anda çok iyiyim. Geceleri gözüm kapanıyor, rahat uyuyorum. 41 sene sonra gözlerim kapanıyor ve çok güzel rüyalar görüyorum.''