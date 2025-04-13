Gözüne takılan altın implantla hayatı değişti: 41 yıl sonra rüya görmeye başladım
Eskişehir'de 15 yaşındayken geçirdiği yüz felci sonrası göz kapağını kapatamadığı için baş ağrısı ve uykusuzluk sorunu yaşayan 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, gözüne takılan 24 ayar altın implant sonrası rahat uyumaya başladı.
Eskişehir’de yaşayan Ümmü Gülsüm Cihan, 15 yaşında yüz felci geçirdi. Yaşadığı rahatsızlığın ardından yüzünde asimetri meydana gelen Cihan’ın ağız kenarında kas düşmesi oluşurken, sol gözünü de kapatamamaya başladı.