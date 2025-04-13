Gözüne takılan altın implantla hayatı değişti: 41 yıl sonra rüya görmeye başladım

Eskişehir'de 15 yaşındayken geçirdiği yüz felci sonrası göz kapağını kapatamadığı için baş ağrısı ve uykusuzluk sorunu yaşayan 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, gözüne takılan 24 ayar altın implant sonrası rahat uyumaya başladı.

Gözüne takılan altın implantla hayatı değişti: 41 yıl sonra rüya görmeye başladım - 1

Eskişehir’de yaşayan Ümmü Gülsüm Cihan, 15 yaşında yüz felci geçirdi. Yaşadığı rahatsızlığın ardından yüzünde asimetri meydana gelen Cihan’ın ağız kenarında kas düşmesi oluşurken, sol gözünü de kapatamamaya başladı.

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Gözüne takılan altın implantla hayatı değişti: 41 yıl sonra rüya görmeye başladım - 2

41 yıldır gözü açık bir şekilde uyumak zorunda kalan Cihan, uykusuzluk ve baş ağrısı şikayetlerinin yanı sıra hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor yıllar geçirdi.

5 saat süren operasyonla, Cihan’ın gözüne 24 ayar altın implant yerleştirildi. Bu sayede gözünü kapatabilmesi sağlanırken, bacağından alınan yama derisiyle de yüzündeki simetri sağlanmaya çalışıldı.

Gözüne takılan altın implantla hayatı değişti: 41 yıl sonra rüya görmeye başladım - 3

Başarılı geçen ameliyatın ardından 4 gün sonra hastaneden taburcu edilen ve sağlığına kavuştuğunu söyleyen Cihan, yıllar sonra rahat uyuyabildiğini ve rüya görmeye başladığını belirtti. Yüz felci geçirdikten sonra yaşadıklarını anlatan Ümmü Gülsüm Cihan, fiziksel zorlukların yanı sıra kendisine yöneltilen sorulardan da sıkıldığını söyledi. 

Gözüne takılan altın implantla hayatı değişti: 41 yıl sonra rüya görmeye başladım - 4

''OYUN YAPTIĞIMI ZANNETTİLER''

Yapılan başarılı ameliyat sonrası özgüvenini geri kazandığını dile getiren Cihan, şunları söyledi:

“Ben 14-15 yaşında bu hastalığı geçirdim. Sol tarafımda oldu. Elimde titreme başladı, ailem beni anlamadı, oyun yaptığımı zannettiler. Doktorlara gittik, hocaya götürdüler, hoca ‘Çarpılmışsın’ gibi bir şeyler söyledi. O günden beri de gözüm açık yatıyordum ve çok baş ağrım vardı.

Yüzümün sol tarafında, zayıfladığım için bir sarkma vardı. Herkes ne olduğunu soruyordu. ‘Ne oldu, bir şey mi var’ diyorlardı. Şu anda çok iyiyim. Geceleri gözüm kapanıyor, rahat uyuyorum. 41 sene sonra gözlerim kapanıyor ve çok güzel rüyalar görüyorum.''

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