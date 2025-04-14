Gram altın alış-satış fiyatı canlı: Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Nisan altın fiyatlarında son durum nedir?

Altın yeni haftanın ilk dakikalarına düşüşle başladı. Piyasaların yakından takip ettiği altın kuru anlık olarak değişebiliyor. Gram altın önceki kapanışını 3.959 TL'den yaparken güne ise 3.944 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alış fiyatı 6.472 TL'den açılışını yaptı. İşte, son dakika altın fiyatları bugün...

Gram altın alış-satış fiyatı canlı: Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Nisan altın fiyatlarında son durum nedir? - 1

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde. Altın yatırımcıları, anlık olarak altının alış ve satış fiyatarını sorrguluyor. Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde yükselişle tamamlayan altın bugün ne kadar oldu?

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Gram altın alış-satış fiyatı canlı: Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Nisan altın fiyatlarında son durum nedir? - 2

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA BUGÜN 14 NİSAN

Ons altın alış fiyatı: 3.225 TL / satış fiyatı: 2.336 TL / Önceki kapanış: 3.237 TL

Gram altın alış fiyatı: 3.944 TL / satış fiyatı: 3.945 TL / Önceki kapanış: 3.959 TL

Gram altın alış-satış fiyatı canlı: Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Nisan altın fiyatlarında son durum nedir? - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.474 TL / satış fiyatı: 6.535 TL / Önceki kapanış: 6.473 TL

Yarım altın alış fiyatı: 12.946 TL / satış fiyatı: 13.067 TL / Önceki kapanış: 12.943 TL

Gram altın alış-satış fiyatı canlı: Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Nisan altın fiyatlarında son durum nedir? - 4

Tam altın alış fiyatı: 25.502 TL / satış fiyatı: 26.006 TL / Önceki kapanış: 25.361 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.311 TL / satış fiyatı: 26.976 TL / Önceki kapanış: 26.294 TL

Reşat altını alış fiyatı: 25.846 TL / satış fiyatı: 26.068 TL / Önceki kapanış: 25.748 TL

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