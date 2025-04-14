Gram altın alış-satış fiyatı canlı: Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Nisan altın fiyatlarında son durum nedir?
Altın yeni haftanın ilk dakikalarına düşüşle başladı. Piyasaların yakından takip ettiği altın kuru anlık olarak değişebiliyor. Gram altın önceki kapanışını 3.959 TL'den yaparken güne ise 3.944 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alış fiyatı 6.472 TL'den açılışını yaptı. İşte, son dakika altın fiyatları bugün...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde. Altın yatırımcıları, anlık olarak altının alış ve satış fiyatarını sorrguluyor. Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde yükselişle tamamlayan altın bugün ne kadar oldu?