Gram altın bugün kaç lira? Son dakika altın fiyatları: Altında son durum nedir?
Canlı altın fiyatı piyasaların gündeminde. Haftayı yükselişle sürdüren altının anlık iniş ve çıkışları ise yatırımcısı tarafından takip ediliyor. Gram altın 4 bin TL sınırını aştı ve önceki kapanışı ise 4.98 TL'den yaptı. Çeyrek altın alış fiyatı ise güne 6.740 TL'den başladı. 17 Nisan altın ne kadar oldu, yükseliyor mu?
Altın fiyatları yükselişini sürdürürken canlı oranlar da alıcısı ve satıcısı tarafından gözleniyor. Ata altın alış fiyatı 17 Nisan Perşembe günü 27.147 TL'den açılış yaparken ons altın alış fiyatı ise 3.341 TL oldu. İşte, altın fiyatlarında son durum...