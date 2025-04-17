Gram altın bugün kaç lira? Son dakika altın fiyatları: Altında son durum nedir?

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken canlı oranlar da alıcısı ve satıcısı tarafından gözleniyor. Ata altın alış fiyatı 17 Nisan Perşembe günü 27.147 TL'den açılış yaparken ons altın alış fiyatı ise 3.341 TL oldu. İşte, altın fiyatlarında son durum...