Gram altın bugün kaç lira? Son dakika altın fiyatları: Altında son durum nedir?

Canlı altın fiyatı piyasaların gündeminde. Haftayı yükselişle sürdüren altının anlık iniş ve çıkışları ise yatırımcısı tarafından takip ediliyor. Gram altın 4 bin TL sınırını aştı ve önceki kapanışı ise 4.98 TL'den yaptı. Çeyrek altın alış fiyatı ise güne 6.740 TL'den başladı. 17 Nisan altın ne kadar oldu, yükseliyor mu?

Gram altın bugün kaç lira? Son dakika altın fiyatları: Altında son durum nedir? - 1

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken canlı oranlar da alıcısı ve satıcısı tarafından gözleniyor. Ata altın alış fiyatı 17 Nisan Perşembe günü 27.147 TL'den açılış yaparken ons altın alış fiyatı ise 3.341 TL oldu. İşte, altın fiyatlarında son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Gram altın bugün kaç lira? Son dakika altın fiyatları: Altında son durum nedir? - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR? (17 NİSAN)

Ons altın alış fiyatı: 3.339 TL / satış fiyatı: 3.339 TL / Önceki kapanış: 3.343 TL

Gram altın alış fiyatı: 4.097 TL / satış fiyatı: 4.097 TL / Önceki kapanış: 4.098 TL

Gram altın bugün kaç lira? Son dakika altın fiyatları: Altında son durum nedir? - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.740 TL / satış fiyatı: 6.800 TL / Önceki kapanış: 6.803 TL

Yarım altın alış fiyatı: 13.482 TL / satış fiyatı: 13.602 TL / Önceki kapanış:13.606 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.325 TL / satış fiyatı: 26.845 TL / Önceki kapanış: 25.966 TL

Gram altın bugün kaç lira? Son dakika altın fiyatları: Altında son durum nedir? - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.876 TL / satış fiyatı: 27.096 TL / Önceki kapanış: 27.108 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.147 TL / satış fiyatı: 27.833 TL / Önceki kapanış: 26.922 TL

Reşat altını alış fiyatı: 26.928 TL / satış fiyatı: 27.148 TL / Önceki kapanış: 27.108 TL

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